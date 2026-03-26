任天堂は3月25日、海外向けのニュースでNintendo Switch 2 用ソフトの価格について言及。任天堂より発売するダウンロードソフトは、パッケージ版より安くなるとしている。

パッケージ版とダウンロード版は同じ体験を提供しており、価格の違いは制作・配信にかかるコストの差を反映していると説明。プレイヤーが任天堂のゲームを購入する選択肢を増やせるようにしているとのこと。

※小売については価格を独自設定可のため、この方針と異なる場合がある

じつはこれまでもその傾向はあったが、あらためてアナウンスされた形だ。例えば「マリオテニス フィーバー」はパッケージ版8980円／ダウンロード版7980円と、1000円の差がついている。

これは5月21日に発売する「ヨッシーとフカシギの図鑑」にも適用され、パッケージ版7980円／ダウンロード版6980円で販売される。

パッケージ版とダウンロード版のどちらを購入するかの判断材料として、価格の違いも考慮するといいかもしれない。

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