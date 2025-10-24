Switch 2版「エルデンリング」2026年に発売延期 既存ハード向けにも追加要素あり
フロム・ソフトウェアは10月24日、Nintendo Switch 2向けに開発中の「ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）」について、発売時期を2025年から2026年予定へ変更すると告知した。
本作は、2022年に発売したアクションRPG「ELDEN RING（エルデンリング）」をNintendo Switch 2向けに移植したタイトル。ゲーム本編に加え、大型DLC「SHADOW OF THE ERDTREE」などを含むとしていた。
4月に公開された「Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 2025.4.2」にて初報がお披露目されて以来続報がなかったが、このたびゲームのパフォーマンス調整にさらなる時間が必要であると判断し、発売日の変更を決定した。
また、本作で追加となる要素は、ほかのプラットフォームにおいてもダウンロード販売を予定していること、その配信日が2026年に変更となる旨も発表している。
【ゲーム情報】
タイトル：ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュド エディション）
ジャンル：アクションRPG
販売：フロム・ソフトウェア（国内販売元）／バンダイナムコエンターテインメント（海外販売元）
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年予定
価格：未定
CERO：D（17歳以上対象）
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.