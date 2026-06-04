“ちゃんと歩けるサンダル”が欲しい人に！ ニューバランスのスニーカーサンダルが機能性バツグンな件

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ニューバランスの「Fresh Foam 710」は、快適さを追求したスニーカーサンダル。Amazonでは、9500円（26.5cm 2E）などで販売されています（6月4日現在）。

シューズのようにつま先がカバーされたデザインで、かつ上部が空いて通気性も良く、テープでとめるサンダル仕様。軽くて歩きやすい一足と評判です。

春から秋にかけ、買い物やちょっとしたお散歩ではくのに適しています。素足でも靴下でも問題なく、男女問わずはけるデザインが特徴。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

3ヵ所で調整する面ファスナー

はき心地を調整する面ファスナー（テープ）は3ヵ所用意されており、使用する人の足に合わせた締め付け方ができます。

シューズ感覚ではけるデザイン

つま先がオープンになっているサンダルと違い、前面部をカバーしているので何かを蹴ってしまっても痛くありません。つま先上部はメッシュ仕様のため、通気性も確保しています。

かかとには厚めのクッション

一番体重のかかるかかと部分には、厚くソフトな足当たりのクッションを採用。靴裏には凹凸もあるため、雨で濡れた道でも滑りにくくなっています。

まとめ：お気楽靴として安心の一足

おすすめしたいのは、「ちゃんと歩けるサンダル」を求める人です。メッシュなどを多用してはいますが、当然フルオープンなサンダルと比べれば通気性は下がります。

それでも、つま先が守られている安心感や、スッとはける構造、軽くてクッション性も優れており、長時間はいていても疲れにくいといった特徴は本製品ならでは。真夏に履く一足として、ニューバランスの「Fresh Foam 710」を購入してみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。