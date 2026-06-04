「Forza Horizon 6」体験を“最高”に引き上げる！ Logicoolのハンコン「G29」が1万5000円引き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

本製品は、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonでは、3万4800円（31％オフ）で販売されています（6月4日現在）。参考価格5万500円からすれば、1万5700円引きとなります。

対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Mac）で、「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのゲームに利用できます。

手に持って扱う普通のコントローラーと違い、まるで実車のようにステアリングとフットペダルを操作してゲーム中の車を走らせるのが特徴。より高い没入感を味わうことができます。

本格設計でリアルな体験を実現

手縫いレザーで包み込んだステアリングはまるで高級車のような質感。フィードバック機能でタイヤの滑りや路面の変化を手の中に感じさせます。

簡単な取り付け

激しく動かしてもグラついたりズレたりしない、安心の取り付け機構を用意。テーブルやギアにしっかり固定し、ゲーム中のストレスをなくします。

安心のオフィシャルライセンス製品

ソニー・インタラクティブエンタテインメントによるPlayStationオフィシャルライセンス製品のため、その品質はお墨付き。十字キーや○×△□ボタンも付いているので、その気になればいろいろなゲームを遊べる可能性も……？

まとめ：レースゲームを最高に楽しむために

おすすめしたいのは、「レースゲームに没入感を求める人」です。ただ走らせるだけなら普通のコントローラーで十分ですが、レース体験を“最高”へ引き上げるのであればハンドルコントローラーは必須アイテムと言っても過言ではありません。

話題の「Forza Horizon 6」はXbox Series X|S／PC（Steam）向けに発売したばかり。今年の後半にはPS5版も発売予定となっています。この機会に購入を検討してみては。