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声優の櫻川めぐさんと峯田茉優さんがゲスト！「ガンヴォルト情報局」第86回が6月10日21時より配信決定
インティ・クリエイツは6月4日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介する配信番組「ガンヴォルト情報局」の第86回を配信すると発表。配信日時は、2026年6月10日21時より。
番組には、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズで《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》モルフォを演じる櫻川めぐさんと、『白き鋼鉄のX（イクス）』シリーズで希望の歌姫RoRoを演じる峯田茉優さんがゲスト出演。ゲームの最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定なので、ぜひともチェックしよう。
【番組概要】
番組名：ガンヴォルト情報局第86回
日時：2026年6月10日21時～
MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）
ゲスト：櫻川めぐさん（S）／峯田茉優さん（ヴィムス）
※第86回は倉知玲鳳さんの出演がお休みとなります
配信URL：
Youtube Live：https://www.youtube.com/live/EKVInGMUI0I
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350669661
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション
白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5830円
Switch 2パッケージ通常版：6930円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円
Switch 2パッケージ限定版：1万4960円
Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円
Switch 2ダウンロード版：4980円
※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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