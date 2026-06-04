インティ・クリエイツは6月4日、MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎え、「蒼き雷霆 ガンヴォルト」シリーズ関係の情報を中心に紹介する配信番組「ガンヴォルト情報局」の第86回を配信すると発表。配信日時は、2026年6月10日21時より。

番組には、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズで《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》モルフォを演じる櫻川めぐさんと、『白き鋼鉄のX（イクス）』シリーズで希望の歌姫RoRoを演じる峯田茉優さんがゲスト出演。ゲームの最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんで配信予定なので、ぜひともチェックしよう。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局第86回

日時：2026年6月10日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

ゲスト：櫻川めぐさん（S）／峯田茉優さん（ヴィムス）

※第86回は倉知玲鳳さんの出演がお休みとなります

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/EKVInGMUI0I

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350669661

【ゲーム情報】

タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション

白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：アクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年7月9日予定

価格：

Switch／PS5パッケージ通常版：5830円

Switch 2パッケージ通常版：6930円

Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円

Switch 2パッケージ限定版：1万4960円

Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円

Switch 2ダウンロード版：4980円

※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。

※PC（Steam）はダウンロード版のみ。

CERO：B（12才以上対象）

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