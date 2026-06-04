寝転び動画も電子書籍も快適！ シャオミの大画面タブレット「Redmi Pad 2」が2万7980円

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シャオミ(Xiaomi) タブレット Redmi Pad 2は、高精細ディスプレイを備えた11型タブレット。Amazon.co.jpでは、2万7980円で販売されています（6月3日現在）。

ディスプレイは11型2.5K（2560x1600）で広々と使え、最大90Hzリフレッシュレートに対応するなめらかな描画性能を持ちます。動画鑑賞やブラウジングに最適と言えるでしょう。

バッテリーは9000mAhと大容量のため、たっぷりと楽しめます。ビデオ再生で19時間、読書で22時間、音楽再生なら270時間持つほどです。

眼に優しいディスプレイ

画面の明るさを自動調整する機能や、低ブルーライト、肉眼では気付きにくい「ちらつき（フリッカー）」を抑える技術を取り入れ、国際的な「サーカディアンフレンドリー認証」を取得しています。そのため、長時間の使用でも目が疲れにくいです。

拡張ストレージに対応

デフォルトでは128GBのストレージを搭載していますが、それがあふれそうなら最大2TBまでmicroSDカードによるストレージ拡張が可能です。動画や本などを思う存分落とせます。

クアッドスピーカー搭載

本製品には計4つのスピーカーが付いていて、「Dolby Atmos」という立体音響技術にも対応。映画・ゲーム・音楽などあらゆるコンテンツで迫力あるサウンド体験を味わえます。

まとめ：子供やシニアに持たせる選択肢も

おすすめしたいのは、「コスパの良いタブレット」を求める人です。メモリ4GB／ストレージ128GBというのはハイエンドモデルには見劣りしますが、動画視聴などのライトな目的であれば十分動きます。電子書籍を読む、ウェブを眺める、軽めのゲームを遊ぶといった用途でもかなり扱いやすい1台。

2.5K解像度のため文字もぼやけず見やすいと評判のタブレット。子供に動画を見せたりお絵かきさせたり、シニア層に持たせたりしても大活躍間違いなしの一品です。