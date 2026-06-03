ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は6月3日、PlayStation 5で発売される最新タイトルを紹介する動画配信番組「State of Play」を配信。以下では、そこで発表された同社の新作タイトル情報をまとめて紹介しよう。

▼State of Play

https://www.youtube.com/watch?v=pY53yHwnBxw

■PS5『マーベル ウルヴァリン（Marvel’s Wolverine）』が9月15日に発売決定！

「State of Play」の中で最新ゲームプレイ映像とストーリーの詳細を公開し、本作の発売日や本日2026年6月3日より予約受付を開始したことなどを発表。発売日は、9月15日。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8980円、ダウンロード専売のデジタルデラックスエディションが9980円となる。

予約特典やデジタルデラックス版の同梱物も明らかになったので、下記をチェックしよう。

なお、本作では、多彩なビジュアルを自由に選べるだけでなく、さまざまな爪のバリエーションもアンロックできる。通常版ではゲームの進行に応じてこれらを入手できるが、デジタルデラックスエディション限定のアイテムも用意。スーツや爪の詳細は、後日発表するとのことなので、楽しみにしよう。

▼ゲームプレイトレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=OiBo_NgYI5Q

【『Marvel’s Wolverine』 – 予約特典】

●クラシック・ブラウンスーツ 早期アンロック

●鏡の爪 早期アンロック

●テクニックポイント＋1

●PlayStationアバター4種

【『Marvel’s Wolverine』 – デジタルデラックスエディション】内容物

●『Marvel’s Wolverine』 ダウンロード版ゲーム

●すべての予約特典

●5種類の限定スーツ

インクレディブル

サベージ

エイジ・オブ・アポカリプス

ナイトハント

ニュー・レザー

●5種の限定爪

流線形の爪

空刃の爪

厚刃の爪

鋸歯の爪

針の爪

●テクニックポイント+3

▼詳細は下記のPlayStation.Blog記事へ

https://blog.ja.playstation.com/2026/06/03/20260603-sop-marvels-wolverine-o/

©2025 MARVEL.

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. Developed by Insomniac Games, LLC.

■PS5／PC『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』にマグニートー／グリーンゴブリン／カーネイジが参戦決定！

マーベルキャラクターが一同に集いチームファイトを繰り広げるPS5／PC用ソフト『MARVEL Tōkon: Fighting Souls』では、4つ目のチームとなる“ナイツ・オブ・ドゥーム”を公開。

すでに発表されているドクター・ドゥーム（CV：土師孝也さん）をリーダーとして、新たにマグニートー（CV：大塚芳忠さん）、グリーンゴブリン（CV：山路和弘さん）、カーネイジ（CV：岡野浩介さん）が参戦する。

ヴィランである彼らがどのような経緯でチームを結成し、それぞれどのような目的を抱いてトーナメントに参加するのか、終始緊張感のあるストーリー展開に期待しよう。

▼“ナイツ・オブ・ドゥーム”トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=O-dm8KEsEEI

▼詳細は下記のPlayStation. Blog記事へ

https://blog.ja.playstation.com/2026/06/03/20260603-sop-marvel-tokon-fighting-souls-o/

© 2026 MARVEL

‎©2026 Sony Interactive Entertainment Inc.

Developed by ARC SYSTEM WORKS CO., LTD

■『Until Dawn 2』がPS5で2027年発売決定！

「Until Dawn」シリーズの新作『Until Dawn 2』を2027年にPlayStation 5向けに発売決定！ 『Until Dawn 2』は、キャストも舞台も一新した独立した作品となっている。「Until Dawn」シリーズらしく、ドキドキもワクワクもどんでん返しも苦渋の選択も詰め込んだ現代的なホラー体験を味わえるとのことなので、続報をお楽しみに。

▼詳細は下記のPlayStation. Blogへ

https://blog.ja.playstation.com/2026/06/03/20260603-sop-until-dawn-2-o/

©2027 Sony Interactive Entertainment Europe.

Developed by Firesprite Ltd.

Until Dawn is a trademark or registered trademark of Sony Interactive Entertainment.

■「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズ最新作PS5『God of War Laufey』が発表！

「ゴッド・オブ・ウォー」シリーズ最新作となるPS5用ソフト『God of War Laufey』の情報が初公開された。本作では、亡くなったクレイトスの妻、戦士ラウフェイ（フェイ）を主人公に、新たな旅路が描かれる。

自身の死後、予期せずして見知らぬ土地で目を覚ましたフェイは、クレイトスとアトレウスが未だ危機にさらされていることを知る。

愛する家族を救うため、フェイは神々の死後の世界である“常世の國”を突き進む。危険な魔法があふれる常世の國では、さまざまな神話の神々が力を求め争っていた……。

本作の発売日などは未定。続報に期待しよう。

▼イントロダクショントレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=szwYBVY7FsU

▼詳細は下記のPlayStation Blogへ

https://blog.ja.playstation.com/2026/06/03/20260603-sop-god-of-war-laufey-o/

©‎2026 Sony Interactive Entertainment LLC.God of War Laufey is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.‎“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, “PlayStation Studios logo”, and “PS5” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

【ゲーム情報】

タイトル：Marvel’s Wolverine

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Insomniac Games

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2026年9月15日

価格：

通常版：8980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックスエディション：9980円（ダウンロード版）

CERO：Z（18才以上対象）

タイトル：MARVEL Tōkon: Fighting Souls

ジャンル：4v4タッグ制対戦格闘ゲーム

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：PlayStation Studios／アークシステムワークス／マーベル・ゲームズ

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年9月15日

価格：

スタンダードエディション：7980円（パッケージ版／ダウンロード版）

デジタルデラックス版：1万480円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万1980円（ダウンロード版）

CERO：B（12才以上対象）

タイトル：Until Dawn 2

ジャンル：アクション

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Firesprite

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：2027年予定

価格：未定

CERO：審査予定

タイトル：God of War Laufey

ジャンル：アドベンチャー

販売：ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発：Santa Monica Studio

プラットフォーム：PlayStation 5

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定