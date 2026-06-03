見た目はいつものコンバース、でも雨に強い！ 「ALL STAR GORE-TEX HI」が29％オフ

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コンバースの名作、「ALL STAR」を雨の日でも履きたい。それなら、コンバースのALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）。Amazonで29%OFFの14,389円で販売されています（6月3日現在）。

ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、ざっくり言えば“雨に強くなったオールスター”です。見た目はおなじみのハイカットスニーカーですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載しているのが大きな違い。

アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用し、オールスターらしいクラシックな雰囲気を残しつつ、雨の日にも使いやすい仕様になっています。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

見た目は定番、でもGORE-TEX入り

ぱっと見はおなじみのオールスターHIですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載。雨の日でも履きやすく、天気に振り回されにくい一足です。

キャンバスなのに雨に強い

アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。コンバースらしい軽快な見た目を残しながら、実用性をしっかり底上げしています。

街履きしやすいハイカット

ゴツすぎないデザインなので、普段着に合わせやすいのが魅力。雨の日専用感が薄く、晴れの日にもそのまま履ける“出番の多い防水スニーカー”です。

まとめ：雨でもオールスターを履きたい人へ

参考価格：20,350円

現在の価格：14,389円［29%OFF］

雨の日でもお気に入りのスニーカーを履きたい人にとって、ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、非常に頼もしい存在。デニムにもチノにも黒パンツにも合わせやすく、普段の服装から浮きにくいのが魅力です。

完全に長靴の代わりというよりは、雨の日にも気兼ねなく履きやすい街履きスニーカーとして考えるのがちょうどいいところ。通勤、通学、買い物、週末のお出かけなど、普段使いの延長で使えるのがこのモデルの強みでしょう。

なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。