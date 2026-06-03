Amazonセール情報大紹介！ 第1570回
見た目はいつものコンバース、でも雨に強い！ 「ALL STAR GORE-TEX HI」が29％オフ
2026年06月03日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
“濡れにくいオールスター”がセール中
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）が29%オフ
コンバースの名作、「ALL STAR」を雨の日でも履きたい。それなら、コンバースのALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）。Amazonで29%OFFの14,389円で販売されています（6月3日現在）。
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、ざっくり言えば“雨に強くなったオールスター”です。見た目はおなじみのハイカットスニーカーですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載しているのが大きな違い。
アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用し、オールスターらしいクラシックな雰囲気を残しつつ、雨の日にも使いやすい仕様になっています。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）の特徴
見た目は定番、でもGORE-TEX入り
ぱっと見はおなじみのオールスターHIですが、防水透湿素材のGORE-TEXファブリクスを搭載。雨の日でも履きやすく、天気に振り回されにくい一足です。
キャンバスなのに雨に強い
アッパーには撥水加工を施したキャンバス素材を採用。コンバースらしい軽快な見た目を残しながら、実用性をしっかり底上げしています。
街履きしやすいハイカット
ゴツすぎないデザインなので、普段着に合わせやすいのが魅力。雨の日専用感が薄く、晴れの日にもそのまま履ける“出番の多い防水スニーカー”です。
まとめ：雨でもオールスターを履きたい人へ
参考価格：20,350円
現在の価格：14,389円［29%OFF］
雨の日でもお気に入りのスニーカーを履きたい人にとって、ALL STAR GORE-TEX HI（エボニーブラウン）は、非常に頼もしい存在。デニムにもチノにも黒パンツにも合わせやすく、普段の服装から浮きにくいのが魅力です。
完全に長靴の代わりというよりは、雨の日にも気兼ねなく履きやすい街履きスニーカーとして考えるのがちょうどいいところ。通勤、通学、買い物、週末のお出かけなど、普段使いの延長で使えるのがこのモデルの強みでしょう。
なお、サイズによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1978回
トピックスまだ買える！6万円切りThinkPad X1 Carbon、リユースセール継続中 仕事用モバイルPCを安く狙うなら注目
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1836回
トピックス15型ノートの“あの重苦しさ”が薄い。1.6kg/1.89mmに軽量薄型化したNEC LAVIE Slim
-
第1835回
トピックス結局、こういうメモリ16GBで3年保証ノートが一番長く使われる。mouseの15.6型が11万円切り【スマイルセール最終日】
-
第1834回
トピックスAmazon限定RTX 5050モデル、144Hz対応ゲーミングノート「Cyborg 15」が19万円台に
-
第1833回
トピックス「2〜3泊なのにスーツケース？」背負って動ける40L旅リュックという選択肢
-
第1832回
トピックスASUSの27型IPS液晶が12,980円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonスマイルセール】
-
第1831回
トピックス限定仕様のAI PCが104,800円。しかも16GB / 1TB搭載のASUS製
-
第1830回
トピックス「安いノートPCはもう懲りた」人へ。Ryzen 7＋16GBメモリ搭載Lenovoが104,800円
- この連載の一覧へ