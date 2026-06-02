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1食280円！バーミヤンのラーメン通販　常温保存できて便利そう

2026年06月02日 17時10分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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購入しやすい価格が嬉しい！

　「すかいらーく公式通販ショップ」では、5月27日より「バーミヤンラーメン 醤油＆味噌 2種6食セット（常温メール便）」を販売しています。

　魚介の旨みが広がる「醤油ラーメン」4食と、3種の味噌をブレンドした濃厚な「味噌ラーメン」2食を詰め合わせたセットです。なま中華麺とスープが計6食分入っており、価格は1680円。送料無料で、1食あたり280円で楽しめます。

　“バーミヤンラーメン”をより多くの人に手軽に味わってもらいたいという思いから、手ごろな価格で商品化。再配達の削減や対面受け取りの手間を減らすため、ポスト投函のメール便を採用しています。

　賞味期限30日以上の商品が届けられるため、ストックグルメとしても活用できそうです。

・すかいらーく公式通販ショップURL：https://www.skylark.co.jp/online_shopping/index.html

バーミヤンラーメンの通販
1食280円はうれしい！ただし具材は別途用意

　1食280円という手ごろな価格は魅力的。常温保存できるため、自宅にストックしておけば「今日は手軽にラーメンが食べたい」という時にも重宝しそうです。

　なお、セットに具材は付属しないため、チャーシューやメンマ、ねぎなどは別途用意が必要。そのぶん、自分好みのトッピングでアレンジを楽しめます。

　（※文中の価格はすべて税込）

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