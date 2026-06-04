牛ハラミ肉2倍も！オリジンの焼肉弁当、ガッツリいきたい

キッチンオリジン、オリジン弁当では6月2日より、「手切り牛ハラミ焼肉弁当」シリーズを販売中です。
2種類の味わいが楽しめる
「手切り牛ハラミ焼肉弁当」シリーズ
「手切り牛ハラミ焼肉弁当」シリーズは、牛ハラミを店内で丁寧に焼き上げ、それぞれ異なる味わいのオリジナルたれで仕立てた焼肉弁当です。
▲手切り牛ハラミ焼肉弁当～黒胡椒醤油だれ～（754円）
▲手切り牛ハラミ焼肉弁当～瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ～（754円）
「黒胡椒醤油だれ」は、ニンニクの香りと黒胡椒の刺激が醤油ベースのタレと絶妙にマッチ。
「瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」は、瀬戸内レモンならではの爽やかな酸味が、肉の旨味を上品に引き立てるといいます。
▲牛ハラミ２倍！手切り牛ハラミ焼肉弁当～黒胡椒醤油だれ～（1393円）
▲牛ハラミ２倍！手切り牛ハラミ焼肉弁当～瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ～（1393円）
「今日はお肉をたくさん食べたい！」という人向けに「牛ハラミ2倍！」弁当も用意されています。
▲Dx手切り牛ハラミ焼肉弁当～黒胡椒醤油だれ～（1036円）
▲Dx手切り牛ハラミ焼肉弁当～瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ～（1036円）
また、バラエティ豊かにおかずも楽しみたい人向けに、揚げ物を添えた「Dx（デラックス）弁当」も販売されます。
ガッツリ食べてスタミナつけたい！
「黒胡椒醤油だれ」は、ごはんを運ぶ手が止まらなさそうですし、「瀬戸内レモン使用ネギ塩だれ」は暑い日でもさっぱり完食できそうで迷ってしまいます！
肉量2倍や揚げ物との組み合わせが楽しめるのも嬉しいところ。ガッツリ食べて、さらに暑くなるこれからの時期を乗り越えたいですね！
（※文中の価格はすべて税込）
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