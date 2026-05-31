肉汁じゅわっ！松のや「うまトマメンチかつ」が復活、これはうまいやつ

松屋フーズの「松のや」は、6月3日15時より、「うまトマメンチかつ」各種を販売します。

今度はチーズも！「うまトマメンチかつ」

とんかつ業態「松のや」が系列の牛めしチェーン「松屋」で人気の「うまトマ」とコラボしたメンチかつです。



「うまトマメンチかつ」は、2025年10月にも発売されており、今回復活。

▲うまトマメンチかつ定食（1090円）



松のやの「メンチかつ」は、ボリュームがある仕立てで、箸を入れた瞬間に溢れ出す肉汁や、肉の旨味と、ジューシーな脂の甘みを特徴としています。

ガツンと効いたにんにくの香りと、トマトの爽やかな酸味が楽しめるうまトマソースをかけることで、肉の旨味を引き立ち、ご飯が止まらなくなること間違いなしの定食に仕上がっているとのことです。



さらに、コク深いチーズを贅沢に絡めた「チーズうまトマメンチかつ」、看板メニューのロースかつも同時に楽しめる「ロースかつ＆メンチかつ定食」も同時展開されます。

▲チーズうまトマメンチかつ定食（1290円）

▲ロースかつ＆メンチかつ定食（990円）

これは食べたい！

お肉のうまみがギュギュっと凝縮された「メンチかつ」。そこにあのうまトマソースがかかると思うと、もうたまりませんよね……！

夢のコラボ、お見逃しなく！

（※文中の価格はすべて税込）