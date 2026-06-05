うまそ！「豚しゃぶサラダうどん」シャキシャキ薬味×ポン酢で進みそう

はなまるうどんは6月4日より、「豚しゃぶうどん」「豚しゃぶサラダうどん」を全国の店舗で期間限定販売します。

さっぱり系の豚しゃぶうどん2種が登場

蒸し暑い時期でも食べやすい味わいのうどん2種が登場。麺は冷たい状態と温かい状態から選択できます。

▲豚しゃぶうどん 小820円、中1010円、大1230円

つるっとしたのど越しの讃岐うどんに、出汁でさっとゆでた豚バラ肉をたっぷり盛り付けた一杯です。トッピングには鬼おろし、みょうが、青ネギの3種の薬味を使用し、それぞれ異なるカットで食感の違いを出したといいます。

鬼おろしは粗くすりおろすことで水分が出にくく、シャキシャキとした食感が残るといいます。みょうがは千切りにすることで見た目と食感を引き立て、青ネギは香りと食味に配慮したものを使用しています。

特製ポン酢は粘度をやや高めることで麺に絡みやすに、仕上げにカットレモンを添えることで酸味がアクセントに。

▲豚しゃぶサラダうどん 小920円、中1110円

豚しゃぶうどんに彩りのある野菜を加えたメニューで、野菜を多く取り入れています。

すりおろし野菜を使用した特製ドレッシングとポン酢を組み合わせたタレを使用しており、コクがありながらさっぱりとした味わいとされています。

いずれも、販売は7月中旬までを予定しています。店内利用とテイクアウトの両方に対応していますが、テイクアウトの場合は1杯につき容器代50円が必要です。

蒸し暑い日でもさっぱり食べられそう

豚しゃぶのボリューム感と薬味の食感を組み合わせることで、暑さで食欲が落ちる時期でも食べやすそうな内容となっています。

鬼おろしとみょうがのさっぱり感は、暑い日にぴったり！ この機会に店舗で試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。