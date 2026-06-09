【本日】なんだか気になる、松屋の「ネオトマトカレー」スタート

牛めしチェーン「松屋」は、「ネオトマトごろごろチキンカレー」をはじめとした「ネオトマトカレー」シリーズを本日6月9日10時より販売します。
▲ネオトマトごろごろチキンカレー（1050円）
従来のトマトカレーとは一味違う“ネオトマト”カレーは、ココナッツミルクの優しい味わいと、トマトの爽やかな酸味が絶妙にマッチし、口いっぱいに広がる豊かな香りのあとに、スパイスのエキゾチックな後味が突き抜ける、まさに新感覚の味わいといいます。
鉄板でジューシーに焼き上げたチキンをごろごろと贅沢に使用し、食べ応えも抜群の一皿だそうです。
シンプルな「ネオトマトカレー」や、「ネオトマトカレギュウ」「ネオトマトハンバーグカレー」なども登場。いずれもみそ汁付きです。
▲ネオトマトカレー（680円）
▲ネオトマトカレギュウ（950円）
▲ネオトマトチーズカレー（880円）
▲ネオトマトハンバーグカレー（890円）
松屋は「新世代のトマトカレー」とうたいます。“ごろチキ”などカレーメニューに定評がある松屋の新メニューなだけに気になりますね！
（※文中の価格はすべて税込）
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