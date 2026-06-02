TECOPARKは6月1日、PC（Steam）で無料配信中の協力アクションパズルゲーム「PICO PARK:Classic Edition」について、近いうちに配信停止すると発表した。

本作は、2人～最大10人で協力プレイを楽しめるゲーム。移動とジャンプのみのシンプル操作だが、パズルを他人と協力して乗り越えていくのが意外と難しいと評判の一作だ。

本作は2016年にリリースされたシリーズ最古の作品で、2025年にオンライン対応アップデートを実施した。

その際、アップデートを機に有料に戻そうとしたが、Steamの仕様上「有料のゲームを無料にしたら二度と有料に戻せない」ことがわかり、「永久に無料だよ！」と宣言していた。

それが10周年を迎えた今回、近いうちに配信停止すると告知。理由は「シリーズを続けていくうえで無料版をずっと配信し続けることを総合的に判断した結果」とのこと。日程は後日あらためて告知するとしている。

この発表にユーザーからは「また配信で遊ばなきゃ！」「ひょんなこと、悲しい事故でしたね…」「実況でよく見るやつだ」「今まで無料で遊ばせてくれてありがとう！」「製品版にマッチングを集中させる狙いもありそう」など、惜しまれつつも感謝の声が寄せられていた。

すでにダウンロードしている人は今後もプレイ可能。今のうちにゲットしておいて、おもしろければシリーズ作である「PICO PARK（520円）」「PICO PARK 2（980円）」の購入も検討してみては。