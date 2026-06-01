アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第197回
ノンアルでも飲みごたえが欲しい人へ！ 「アサヒ ドライゼロ」が32％オフ
2026年06月01日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」は、ビールに近い味わいを目指したノンアルコールビールテイスト飲料です。
現在、Amazonスマイルセールの対象となっており、参考価格3,681円から32％オフの2,498円で販売されています。1本あたりの価格は約104円となります。
「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール」の特徴
Amazon商品ページより
アサヒビールの「ドライゼロ」は、ビールに近い味わいを目指したノンアルコールビールテイスト飲料で、売上No.1とされる商品です。
ドライなノドごしやクリーミーな泡といったビールらしい飲みごたえを特徴としており、食事に合わせやすいすっきりした味わいとされています。
カロリーゼロ、糖質ゼロとしており、日常的に飲みやすい点も特徴です。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
現在開催中のAmazonスマイルセールで、「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が32％オフという割引率で購入できるチャンスとなっています。
日常的にノンアルコールビールを飲む人にとっては、コストを抑えやすい機会となっています。セールの機会に、この商品をストックしてみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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