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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第197回

ノンアルでも飲みごたえが欲しい人へ！ 「アサヒ ドライゼロ」が32％オフ

2026年06月01日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

　「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」は、ビールに近い味わいを目指したノンアルコールビールテイスト飲料です。

　現在、Amazonスマイルセールの対象となっており、参考価格3,681円から32％オフの2,498円で販売されています。1本あたりの価格は約104円となります。

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「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール」の特徴
Amazon商品ページより

　アサヒビールの「ドライゼロ」は、ビールに近い味わいを目指したノンアルコールビールテイスト飲料で、売上No.1とされる商品です。

　ドライなノドごしやクリーミーな泡といったビールらしい飲みごたえを特徴としており、食事に合わせやすいすっきりした味わいとされています。

　カロリーゼロ、糖質ゼロとしており、日常的に飲みやすい点も特徴です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonスマイルセールで、「ドライゼロ アサヒ ノンアルコールビール 350ml×24本」が32％オフという割引率で購入できるチャンスとなっています。

　日常的にノンアルコールビールを飲む人にとっては、コストを抑えやすい機会となっています。セールの機会に、この商品をストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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