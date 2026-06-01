Epic Gamesは5月31日、バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」にてシーズン終幕ライブイベント「シャッタード」の告知を出した。日本時間6月6日8時より開始する。

これは、「フォートナイト」で不定期に開催されるワンタイムイベントと呼ばれるもの。今シーズンで「アイスキング陣営」か「ファウンデーション陣営」かを選び、競い合ってきた争いの結末が描かれる。

予告PVによると、「島が崩壊する時、新たな島が生まれる」とのこと。ユーザーからは「また島が崩壊するってよ」「ライブイベントって歌？」「ビジター裏切らないよな…」「いつもと時間が違う」「土曜の午前8時は学校です（涙）」などの声が寄せられている。

また、次のチャプター7 シーズン3は「ランナー」であると発表。「火の精霊」らしき顔がチラ見えしており、期待が高まっている。

シーズンの切り替わりを担うライブイベント「シャッタード」は、6月6日午前8時開催。7時20分には開場するので、もっと早くログインだけしておくといいだろう。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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