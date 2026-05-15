Epic Gamesは5月14日、バトルロイヤルゲーム「フォートナイト」にてアップデートを実施。「オーバーウォッチ」とのコラボを開始した。

コラボでは、D.Va、マーシー、ゲンジ、トレーサーが登場。ショップでスキンやエモートなどが販売されている。ゲーム中にもパルスピストルやカデュケウス・スタッフ（遠距離回復）などが登場し、「まんまオーバーウォッチ」「フォトナと絵柄似てるから違和感ないな」「武器えぐいて」などの感想が寄せられていた。

また、それとは別に建築ナシのモード「ゼロビルド」が大幅にアップデート。ツルハシ時には無限ダッシュが可能になり、建築ボタンのところにポケットアイテム（クールダウン付きで無限に使える道具）が支給されるようになった。

なかでも衝撃だったのは、「落下死」がなくなったこと。うっかり高所から足を滑らせたり敵に吹っ飛ばされても、「HP1」残る仕様に。

勘違いしないで欲しいのは「ダメージは受ける」。あくまで落下ダメージを要因とする撃破が無効になったというだけで、すぐさま追撃されれば普通に撃破となる。

おもしろそうな新ルールが適用された「ゼロビルド」。新武器やキャラクターが登場した「オーバーウォッチ」コラボとあわせて、プレイしてみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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