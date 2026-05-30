アイドルグループ「MelMi（メルミー）」のピュアパープル担当として活躍中の五百木いお（いおき・いお）さんが、制服美少女誌「Cream 2026年6月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを5月13日、神保町の書泉グランデで開催した。
「いま一番清楚なグラドル」というキャッチコピーの通り、文句なしの可愛さを誇る五百木さん。Cream誌上には2026年4月号に続いての登場で、通算では5度目となる。イベント参加特典としては、特製アクリルコースター（5冊購入）、全長が80cmもあるマイクロファイバータオル（7冊購入）が用意された。
――どんなグラビアになりましたか？
【五百木いお】 衣装はブルーのリボンをあしらった制服とデニム柄の可愛いランジェリー、そして水色の競泳水着の3種類。ロケは今年に入ってから都内のスタジオでやりました。
――お気に入りは？
【五百木いお】 デニム柄のランジェリーの写真です。実はムチッとした女の子の体型が好きなのですが、この撮影のときは自分の体型も仕上がっていたので、ムチッとした感じを出せたかなぁと。ぜひご覧になっていただきたいです。
――ほか注目は？
【五百木いお】 清楚感が出せたと思うので、やっぱり制服のグラビアです。個人的にもかなり気に入ってるデザインの制服だったし、特製アクリルコースターにも採用されています。
――副編集長の西永彩奈さんもロケ現場に？
【五百木いお】 もちろんです。テンションが上がるように声をかけてくれたり、オフショットをめちゃくちゃ可愛く撮ってくれました。「待受画面にしたよ」と教えてくれたファンの方もいたほど。いつも来ていただけるのでうれしいです。
五百木さんの注目度は日増しに高まっていて、6月6日には新しいグラビア誌「my fave vol.1」掲載記念イベントを秋葉原のソフマップで開催。6月27日の「第9回 クリームセッション撮影会 in Gスタ」にも参加予定だ。MelMiのライブ情報については、グループの公式Xで確認しよう。
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