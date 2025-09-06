アイドルグループ「MelMi（メルミー）」の五百木いお（いおき・いお）さんが、1st DVD「かわいいお」（発売元：エスデジタル、収録時間：113分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

地元の京都で巫女のバイトをやっていたこともある五百木さんは、2024年7月にMelMiに加入。ピュアパープル担当として活躍中だ。グラビア活動も事務所に所属したことを機に、「いま一番清楚なグラビアイドル」を掲げて今年からスタート。撮影会でも大人気の注目株なので、初めてのDVDイベントも参加チケット完売を成し遂げた。

――ファン待望の1st DVDですね。

【五百木いお】 自分の作品が出せるなんて、本当に夢みたいな気持ちです。事務所に入ったのが1月ですし、すごい急展開だと思いながら5月の石垣島ロケに臨みました。

――お気に入りは？

【五百木いお】 3つあります。まず挙げたいのがキャミソールを着たままお風呂に入るところ。撮影会でもフェチ感やリアリティーを大切にしているのですが、水に濡れて肌に張り付くところが素敵だと思います。

――2つ目は？

【五百木いお】 日本家屋で浴衣を着て魅せるシーンです。氷を首筋に当てたりしたのですが、溶けて垂れてくるのが大人っぽくていい感じかなと。過保護なファンの方には「冷たいじゃん！」と心配されていましたけれど（笑）。

――3つ目は？

【五百木いお】 石垣島に着いて最初に撮ったのですが、競泳水着でプールで遊ぶところです。ハイレグが好きなので撮影会でもよく着ているので、注目してもらえるとうれしいです。

――MelMiの紹介も。

【五百木いお】 いま8人でやっていますが、ふわふわした妖精みたいな可愛いメンバーが揃った王道アイドルです。グループ内での私のポジションは、愛嬌担当じゃないかなと思います。

9月5日発売の制服美少女誌「Cream 2025年10月号」では堂々の表紙に。「憧れは天羽希純ちゃん。もう5年くらい推しているので、8月の生誕祭にも行ってきました」と語った。ブレイクの道筋で考えると天羽さんと似たものを感じるし、グラビア界のトップに躍り出る可能性も。MelMiのライブ情報は、グループの公式Xで確認しよう。