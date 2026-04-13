旬のグラドルが織り成すトークと撮影会が魅力。ソフマップAKIBA アミューズメント館の名物バラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.8」（略称：グラてん）が3月20日に開催され、「あお」さん、五百木（いおき）いおさん、櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、姫野みなみさんが登場した。

今回は「いま一番清楚なグラドル」として絶賛ブレイク中の五百木さんを起用したことで、会場がファンで埋め尽くされるというグラてん史上最高の集客を記録。実はメインMCのあおさんと五百木さんが同じ事務所に所属していることもあり、あおさんがマネージャー氏に提案して実現にこぎ着けたそうだ。トークも「可愛い」をテーマに繰り広げられたが、各々のコメントは以下の通りだ。

【あお】 いおちゃんのほうが少しだけ早く所属しているので「先輩」なのですが、どこから見ても可愛すぎて完璧です。自分の可愛いエピソードを挙げるとするなら……好きになったら一途だということ。結婚相手を募集中です（笑）。

【五百木いお】 バラエティーは初挑戦です。普段は愛嬌があって、のんびり＆おっとりしたキャラですが、（京都生まれの）関西人としてまだお見せしていない部分を出していけたらいいなと思っています。

【櫻木はる】 可愛いがテーマなので、過去イチで元気で明るくいきたいと思います！ 4月から「K-tunes RACING」のレースアンバサダー「Win G（ウィン・ジー）」として、先輩方にいろいろ教わりながらレースを支えていくので、そちらの応援もよろしくお願いします。

【雪餅羽もえ】 ユニークな苗字や体のサイズ（身長148cm）も含めて、すべてが可愛いと思っています（笑）。最近は東京だけでなく関西でも撮影会などをやっているので、全国で活躍して名を広めていきたいです。苗字は検索したら1人しかヒットしない唯一無二のものにしようと、自分で考えました。

【姫野みなみ】 実は抜けている部分もあるし、頼もしそうに見えて意外とそうでもないとか、「見た目とのギャップに萌える」と言ってくださる方もいるくらい。イベントに参加していただけたら分かりますが、愛と個性にあふれていると思います！

あおさんも「MCの立場としては、真面目なのにおもしろさもある姫ちゃんを推しています。その魅力を引き出せるように努めたい」と述べるほど。vol.8の配信もYouTubeの「ソフマップLIVE」にアーカイブされているので視聴してみよう。次回は4月29日の開催予定だ。