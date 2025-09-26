「いま一番清楚なグラビアアイドル」を掲げて人気を伸ばす五百木いお（いおき・いお）さんが、制服美少女誌「Cream 2025年10月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の表紙記念イベントを9月6日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

同誌に初めて登場したのは、GW明けに発売された2025年6月号。副編集長の西永彩奈（にしなが・あやな）さんが「（隔月刊なので）たった3号で表紙なんて、起用されるスピードが早すぎる！」と驚くほどの急成長を遂げている。ロケは8月に都内のスタジオで行なわれたという。

――現在の気持ちは？

【五百木いお】人生で初めての表紙だし、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。大好きな天羽希純（あまう・きすみ）ちゃんも3号目で表紙になったそうですし、自分も同じだなって思うとうれしさ倍増です！

――ロケはいかがでした？

【五百木いお】制服だけでなく、可愛い体操着とか、淡いピンク色のランジェリーとかいろいろ着ましたね。特にランジェリーは希純ちゃんが着用したものと同じだったので、着たときに「うわぁ！」とテンションが上がりました。

――お気に入りは？

【五百木いお】巻頭グラビアの最後のページです。舌ペロの可愛い表情がどアップで載っているところがいいなあって。ファンの方々にもすごく喜んでいただけました。

――制服は五百木さんにとってどんなアイテム？

【五百木いお】これまでも、これからもずっと好き。私はセーラー服が多いのですが、撮影会でもやっぱり一番人気があるのが制服なんです。みなさんから求める声がある限り、着ていきたいと思っています。

今回のCream表紙起用イベントは、10月1日に秋葉原のソフマップでも開催されるので要チェック。11月8日にBUZZ LIVE（バズライブ）渋谷にて、「五百木いお 生誕祭 ～世界でいちばんかわいいお～」を開催することも決定。初めての生誕祭なのでスケジュールを空けて備えよう。