グラビア活動と雑誌編集者としての仕事を両立させる西永彩奈（にしなが・あやな）さんが、制服チラリズム本「ぱんコレ3」（発売元：クリーム研究部 from Cream Edit、価格：1650円）の発売記念イベントを8月30日、神保町の書泉グランデで開催した。

制服美少女誌「Cream」特別編集の同人誌という形で、第1弾が出たのが2024年9月のこと。当初から入間ゆい（いるま・ゆい）さんや椿野ゆうこ（つばきの・ゆうこ）さんを起用する豪華なキャスティングで目を引いたが、書泉やメロンブックスなど一部の書店でしか入手できない希少性もあって、すべて完売の大成功を収めている。

――第3弾の特徴は？

【西永彩奈】 Creamの最強メンバーが勢ぞろい、さわやかな夏セーラーのパンチラという感じです（笑）。前作より10ページ増量されたし、私がパンチラに関するコラムを書いているのも見どころです。

――推しメンの紹介を。

【西永彩奈】 まず入間ゆいちゃん。なにをやらせても完璧だし、若いのにポージングも上手だから、グラビア界の逸材だと思います。次に五百木いおちゃん。Cream初登場から表紙に起用されるスピードが早く、SNSを見ていても努力家でファンが多いのも頷けるなと。グラビアが大好きだということが伝わってきます！

――ぱんコレ初登場のメンバーもいるとか。

【西永彩奈】 ジュニア時代から活動を続ける香月杏珠ちゃんです。彼女のロケ現場には私も行ったのですが、写真の撮られ方を本当によく知っていて、やっぱり大ベテランだと感心しました。

――第1弾からずっと西永さんが表紙＆巻頭グラビアを担当。本のアイコンとしての役割も果たしていますね。

【西永彩奈】 年齢は一番上ですが、負けたくないので「ほかの子が表紙になったら私は降りる」と（Cream編集長に）いつも言っています。ありがたいことに部数を増やした第3弾も完売ですし、次が出せたらいいなと考えています。撮影するなら秋になるし、マフラーや黒タイツを織り交ぜたチラリズムを追求したいです。

最後はCream副編集長らしいコメント。第4弾が出るのかまだ未定だが、完売続きなら期待してもいいだろう。9月26日に49th DVD「Vivid」をリリースし、10月18日に秋葉原のソフマップでイベントを開催予定。金字塔と呼べる50thまで残り1本。今後の動向から目が離せなくなりそうだ。