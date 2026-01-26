13歳でデビューして17年。常にグラビアの第一線を走り続けてきた西永彩奈（にしなが・あやな）さんが、50th DVD「Bye-bye!」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを1月17日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ここ数年は「30歳までに50本出したい」を目標に掲げていたし、誕生日の前日にイベントまで開催できて「めっちゃ幸せです！」と前置きした西永さん。これでイメージDVD卒業ということも影響し、会場にも100人以上のファンが押し寄せた。8月にベトナムで撮影された50th DVDは、西永さんの集大成と呼べる作品に仕上がっている。

――感慨深いですね。

【西永彩奈】 13歳のときに1st DVDが出ましたが、まさかこんなにリリースを増やせるとは思っていなかったし、「やったぜ！」という達成感でいっぱいです。ベトナムでの撮影も、前作のときに感動して「最後にもう一度行きたい」とわがままを聞いていただきました。

――シーンの紹介を。

【西永彩奈】 プールサイドでラケットを振って運動したり、バスルームで体の洗いっこをしたり、寝起きにイチャついたり、銀色のビキニで全身にオイルを塗ってダンスをやったりしています。まだ痩せる前のロケだったし、むちむち感を楽しんでほしいです（笑）。

――オススメは？

【西永彩奈】 肌の露出で一番攻めているので、ジャケ写になっている白いレースの衣装を着たシーンかな。最後のチャプターで感極まって泣いちゃうところも視聴してほしいです。メイキングでも泣いているのですが、ずっと応援していただいたファンの方々には特にエモい映像になっていると思います。

――西永さんらしい幼くて可愛いシーンは？

【西永彩奈】 麦わら帽子に三つ編みツイン、黄色のビキニを着て海へ遊びに行くところです。グラビア王道のシーンだと思うし、一番元気な印象の黄色にしようかなって。ロケ前の衣装合わせのときに自分で選んで決めました。

――この先はどうするのですか？

【西永彩奈】 「Cream」副編集長を続けながら、表に出る仕事を続けようと考えています。グラビアしかやってこなかったし、どんなオファーがあるのかも分かりませんが第2の人生をがんばっていきたいです。

誕生日の当日までクラファンで続いていた「ラスト写真集制作プロジェクト」も、338人から520万円もの資金を集めて終了。2月中の完成を予定していて、支援者へのリターンを終えるころに「グラビア卒業について、改めて発表したい」と語った。2月1日に神保町の書泉グランデにて、制服チラリズム本「ぱんコレ4」の発売記念イベントも行なわれるが、その動向から目が離せない日が続きそうである。