家飲み用に買っておきたい「晴れ風」、AmazonスマイルSaleで26％オフになってます

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」がAmazonスマイルセールに登場！

キリンビールが展開する「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」が、Amazonスマイルセール対象商品として販売されています。

参考価格5,389円のところ、26％オフの3,998円で購入でき、1本あたり約167円となっています。

「晴れ風 キリン ビール」の特徴

Amazon商品ページより

「晴れ風」は、麦芽100％を使用したビールで、麦のうまみを引き出したきれいな味わいが特徴だとしています。副原料を使用せず、雑味のない仕上がりとされています。キリンラガービール比で約1.3倍の麦芽を使用している点もポイントです。

ホップには日本産の希少品種「IBUKI」を一部使用しており、柑橘系の爽やかで奥行きのある香りが広がるといいます。麦のうまみとホップの香りが調和し、飲みやすさと香りのバランスを意識したとしています。

口あたりはなめらかで、飲みごたえを感じつつも後味は締まりのある仕上がりとされています。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がケース買いの狙いどき！

人気の「晴れ風 キリン ビール350ml×24本」が、ケースで4,000円を切るセール価格となっています。

現在開催中のAmazonスマイルセールで、この機会にストックを確保しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。