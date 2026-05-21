1000円以下で大満足！ライス＆カレー食べ放題のハンバーグランチが値下げ

アメリカンダイニングレストラン「トマト＆オニオン」では5月21日より、「日替わりハンバーグランチ」を値下げします。

平日限定ランチが値下げ！

「トマト＆オニオン」では、平日限定で日替わりランチを提供しており、今回ハンバーグランチの価格を改定します。



新ハンバーグランチは、メインのプレートに黒カレー・ライス・スープがおかわり自由で付き、989円。販売は月～金（祝日は除く）の15時まで。販売店舗はトマト＆オニオン全店です。



■日替わりハンバーグランチ 989円

▲月曜日：デミハンバーグ＆白身フライ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）

▲火曜日：オニオンハンバーグ＆唐揚げ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）

▲水曜日：てりやきハンバーグ＆“焼肉屋さんの”カルビコロッケ（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）

▲木曜日：トマトハンバーグ＆チキン南蛮（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）

▲金曜日：焼肉醤油ハンバーグ＆ヒレかつと春巻き（黒カレー・ライス・スープの食べ飲み放題付き）

かなりの値下げ！

「トマト＆オニオン」は、ハンバーグなどを提供するレストランです。ステーキやハンバーグなどを鉄板で提供するスタイルです。

ランチはもともと1319円での販売だったよう。かなりの値下げとなり、嬉しい！

（※文中の価格はすべて税込）