え、159円!? 人気「焼きめし定食」が半額に　魁力屋で開催

京都北白川 ラーメン魁力屋は5月23日～31日の期間限定で、「焼きめし定食半額祭」を開催します。

定食人気No.1の「焼きめし定食」を対象にした期間限定企画です。公式アプリで配布されるクーポンを提示することで、通常価格から半額で提供する内容となっています。

▲焼きめし定食（小）

通常 好きなラーメン＋319円→クーポン価格 好きなラーメン＋159円

「焼きめし定食（小）」は、焼きめし（小）とラーメンを組み合わせた定食で、期間中は定食分が半額の159円になります。ラーメンは通常価格のままで提供します。

クーポンはアプリ限定で配布され、1日1回利用できます。店内飲食のみ対象です。また、追加料金でサイズ変更も可能で、焼きめし（並）は132円、焼きめし（大）は198円の追加で注文できます。

魁力屋の焼きめしは、醤油ダレを使用し、強火で炒めることで香ばしさを引き出したというメニューです。

卓上のにんにくやヤンニンジャンを使ったアレンジや、食べ放題のねぎやたくあんと合わせる食べ方もおすすめだとしています。

定食人気No.1が半額！

ラーメンとセットの焼きめしが半額という、うれしい企画がスタートします。普段からこの組み合わせで注文している人は多いのでは？

期間は9日間と限られていますが、アプリクーポンで毎日使える点も特徴です。この機会に定番の組み合わせを味わってみては？

※価格は税込み表記です。