クリーム50％増量で値段そのまま、銀座コージーコーナーで9日間限定

銀座コージーコーナーは5月23日～31日の期間、人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売します。

今回の企画は、ホイップクリームを従来品比で50％増量しながら、価格は据え置きで提供する期間限定商品です。

全国の生ケーキ取扱店で展開し、通常仕様の商品はこの期間販売を休止します。

▲Wシュー（クリーム＆カスタード） 345円

生クリーム入りホイップクリームを従来品より50％増量し、渦巻き状に高く絞り出した仕様です。

ミルク感とコクのあるホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームを、さっくりと焼き上げたシュー生地に詰めています。クリームの量と見た目のボリュームが特徴の商品といいます。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

あふれるクリームに思わず二度見

クリームがあふれるほど詰まったシュークリームは、見た目にも特別感があります。しかも今回は、クリームを増量しているのに価格据え置きという点も見逃せません。

期間限定の内容なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。