クリーム50％増量で値段そのまま、銀座コージーコーナーで9日間限定

銀座コージーコーナーは5月23日～31日の期間、人気商品「Wシュー（クリーム＆カスタード）」をボリュームアップして販売します。
今回の企画は、ホイップクリームを従来品比で50％増量しながら、価格は据え置きで提供する期間限定商品です。
全国の生ケーキ取扱店で展開し、通常仕様の商品はこの期間販売を休止します。
▲Wシュー（クリーム＆カスタード） 345円
生クリーム入りホイップクリームを従来品より50％増量し、渦巻き状に高く絞り出した仕様です。
ミルク感とコクのあるホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームを、さっくりと焼き上げたシュー生地に詰めています。クリームの量と見た目のボリュームが特徴の商品といいます。
※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。
あふれるクリームに思わず二度見
クリームがあふれるほど詰まったシュークリームは、見た目にも特別感があります。しかも今回は、クリームを増量しているのに価格据え置きという点も見逃せません。
期間限定の内容なので、気になる人は早めにチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります