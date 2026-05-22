うどん3玉まで無料級！得得「大海老天おろしうどん」夏限定で登場

うどんチェーン「得得」は、本日5月22日から「夏限定メニュー」と「夏のお得なランチメニュー」を販売します。

得得に「夏限定メニュー」が登場

今回の夏メニューは、さっぱりとした味わいの冷やし系から、うなぎやチャーシューを使ったスタミナ系まで幅広くそろえます。

■彩り大海老天おろしうどん

「彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り）」は、サクッと揚げた大海老天と冷たいうどんを組み合わせた一品です。こちらのシリーズは、うどん3玉まで同一価格です。

大根おろしを加えることで、口の中をすっきりと整えるとしています。錦糸卵や野菜で彩りを添えています。



・彩り大海老天おろしうどん（3尾盛り） 単品1520円、選べるミニ丼セット1850円

・彩り大海老天おろしうどん（1尾盛り） 単品1050円、選べるミニ丼セット1380円

・彩り得とり唐天おろしうどん 単品960円、選べるミニ丼セット1290円

・彩りちくわ天おろしうどん 単品830円、選べるミニ丼セット1160円



■冷やしチャーシューマヨ玉ぶっかけうどん

チャーシューと温玉をベースにしたスタミナ系ぶっかけうどんです。別添のガーリックオイルにより、香ばしさとコク、ほどよい刺激が加わります。うどん3玉まで同一価格です。

・冷やしチャーシューマヨ玉ぶっかけうどん 単品950円、選べるミニ丼セット1280円

・チャーシューマヨ玉丼セット 1160円、単品830円





■細ざるうどん

細麺を使用したざるうどんで、ほどよいコシとやさしい舌ざわりの細麺がざるつゆとよく絡むとしています。

・細ざるうどん 単品690円

・大海老天細ざるうどん 単品1380円

・山かけ細うどん 単品950円



■うな重セット

香ばしく焼き上げたうなぎを使用したメニューで、甘辛いタレとごはんを組み合わせた構成です。定番のうな重をはじめ、とろろや玉子と合わせた丼メニューも用意されます。

・上うな重（2枚）セット 2590円、単品2270円

・うな重（1枚）セット 1710円、単品1390円

・うなトロ丼セット 1430円、単品1100円

・うな玉丼セット 1280円、単品950円

「夏のお得なランチメニュー」は毎日15時まで販売

さっぱりとした味わいとスタミナ感をバランスよく取り入れた「夏のお得なランチメニュー」は、土日祝日も含む毎日15時まで販売します。

・冷やし大海老天おろしうどんランチ 1090円

・チャーシューマヨ丼ランチ 990円

・うな玉丼ランチ 1030円

うどん1玉～3玉まで同一料金

冷やし系のさっぱりしたメニューと、うなぎやチャーシューを使ったしっかり系を幅広くラインアップし、その日の気分に合わせて選びやすい内容です。

得得はうどん1玉～3玉まで同一価格で提供しているのも特徴。3玉で注文すればかなりお得感ありますよね。この機会に、店舗で夏限定メニューを試してみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。