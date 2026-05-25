「麻辣湯しゃぶ」食べ放題が復活！120分制、昨年好評の旨辛メニュー

「しゃぶしゃぶ温野菜」は5月27日より期間限定メニューとして「旨辛 麻辣湯しゃぶ」を販売します。

復活！「旨辛 麻辣湯しゃぶ」食べ放題

若年層や女性を中心にブームが続き、専門店も増加するなど、話題が続く麻辣湯。こうした人気を背景に、温野菜では昨年、「旨辛 麻辣湯しゃぶ」を期間限定で販売し、販売期間を延長するほど人気を集めたそうです。



その「旨辛 麻辣湯しゃぶ」が、今年はさらにアップデートして登場します。

温野菜の「旨辛薬膳麻辣湯だし」は、9種（山椒、クミン、八角、シナモン、クローブ、フェンネル、コリアンダー、コショウ、唐辛子）の薬膳スパイスに、青花椒油と豆板醤を重ね、風味豊かで奥行きのある刺激的な味わいが特長。

今回は新たな“味変トッピング”として、「痺辛ニラ醤」「トマトペースト」「バジルペースト」の3種を用意。



自分好みにアレンジできる幅を広げることで、１回の麻辣湯体験の中で様々な味わいを楽しめる仕立てとしています。

また、コシの強さと味の染み込みやすさが特長の「平太春雨」や、クセのない味わいでぷるぷる食感の「白キクラゲ」、さっくりと歯切れが良くもちもち食感の「トッポギ」など、麻辣湯を思う存分楽しめるラインナップが用意。17種の国産野菜や12種の鍋肴、麺やごはんものも楽しめます。

アレンジ1：「痺辛ニラ醬」で“ニラ醬麻辣湯”

山椒のしびれる辛さとニラの香りがおだしの旨みをさらに引き立てる、刺激のひとさじ。後を引く辛さがクセになり、麻辣湯をより本格的な味わいで楽しめるとしています。

アレンジ2：「トマトペースト」で“スパイシートマト麻辣湯”

トマトの旨味とコクを凝縮したペースト。おだしに加えることで、トマトのやさしい酸味が味わいをまろやかにし、爽やかさとコクをプラスできます。

アレンジ3：「トマトペースト」＆「バジルペースト」で“イタリアン麻辣湯”

トマトペーストを加えたおだしに、さらにバジルをひとさじ。意外ですが、クセになる新しい麻辣湯の楽しみ方といいます。

＜食べ放題＞120分制（90分ラストオーダー）

小学生未満無料、小学生は半額、60歳以上は500円引き ・豚コース（お肉全6種） 4378円

・牛コース（お肉全10種） 4708円

・黒毛和牛コース（お肉全11種） 5918円

・霜降り黒毛和牛コース（お肉全12種） 7568円

食べ放題だから楽しみ方無限大！

昨年好評だった味わいが今年も登場します。食べ放題だからこそできる、トッピングで自分好みの組み合わせを作るのも楽しいですよね。





（※文中の価格はすべて税込）