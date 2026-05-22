4種の肉がドーン！肉の日限定「よくばりグリル」ステーキもチキンも全部のせ！

ハンバーグ＆ステーキレストランの「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、5月28日から5月30日までの3日間限定で、「5月の29(肉)の日」を開催します。

4種のお肉を同時に味わう！「よくばりグリル」登場

ビッグボーイでは、毎月29日に合わせてステーキやハンバーグをお得に楽しめる「29(肉)の日」を恒例で開催しています。

今月は、豪快な見た目と人気のトッピングとの組み合わせを楽しめる特別メニュー4品が登場します。

▲よくばりグリル（1969円）

当日限定で発売される「よくばりグリル」は、ジューシーな手ごねハンバーグ(100g)をはじめ、肉の旨みがギュッとつまったポークソーセージ、直火で皮目をパリッと焼き上げた香ばしいグリルチキン（100g）、希少部位“みすじ”を使用したカットステーキ（80g）を一度に楽しめる、お肉好きにはたまらない商品です。

ホクホク食感の「ベイクドポテト」も添えられ、食べ応えのある一品に仕上げられています。

またグリルメニューを、黄身がとろっとした目玉焼きやシャキシャキ食感でさっぱりとした鬼おろし、コクのあるチェダーチーズと一緒にいただける商品も販売します。

▲よくばりグリル エッグ（2079円）

▲よくばりグリル 鬼おろし（2079円）

▲よくばりグリル チーズ（2079円）

自分へのご褒美に

今月も肉の日が楽しみな時期がやってきました！今回も超ボリューミーなメニューが登場。

とにかく肉尽くしな鉄板！1ヶ月頑張った自分へのご褒美に食べたいですね。

（※文中の価格はすべて税込）