セガは、同社の設立65周年を記念した期間限定ショップイベント「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」を、本日2026年5月21日～28日まで渋谷・MIYASHITA PARKにて開催。ここでは、その店内の模様をお届けしよう。

店内に入ると、手前には参加アーティストによる限定アートを展示。セガハードのロゴを使ったものから「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」などの人気タイトル、さらにはUFOキャッチャーまで、セガの歴史を感じさせる内容になっていた。

その奥では、本イベントのために制作されたグッズを販売。Tシャツや帽子などのアパレルから、トレーディングアクリルキーホルダーやアクリルブロックなどの小物まで、バラエティ豊かな商品がラインアップしている。

筆者が気になった商品は、「NiGHTS into dreams…」と「サクラ大戦」のトレーディングアクリルブロック。立体感もあって、部屋にちょっと飾るのにピッタリな印象だった。

ちょうど筆者がお店を訪れた際には「ナイツ」の主題歌「DREAMS DREAMS」が流れており、遊んだ当時を思い出して感慨にふけってしまった。やっぱり「ナイツ」は良き！ 思わず、グッズも購入しそうになったのはナイショだ。

会場に隣接しているDinerスペースで「生ビール」「レモンサワー」、ノンアルコールの「ブルーハワイスカッシュ」のいずれかのドリンクを購入すると、本イベント限定デザインのコラボカップを追加購入できる。

また、Park in Park飲食を利用すると、希望者に本イベント限定のステッカーをプレゼント（先着200名）。

開催場所が渋谷ということもあるためか、いわゆるゲームグッズを販売するポップアップストアとはまた違ったオシャレ感のある装いが印象的だった本イベント。セガファンは、ぜひ訪れてみてはいかがだろうか。

店内で販売されている商品などの詳細は、本イベントの公式サイトで確認してほしい。

【ショップ情報】

イベント名：SEGA 65th THE LIMITED SHOP

開催日時：2026年5月21日～5月28日 11時～21時（※最終日は18時まで）

場所：渋谷・MIYASHITA PARK内 1階「Park in Park」（東京都渋谷区神宮前6-20-10）

アクセス：

JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅 7番口より徒歩8分

※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。