セガは5月14日、PC（Steam）で発売中の『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『龍が如く 維新！ 極』『ソニックスーパースターズ』について、販売価格改定を実施したと発表。それぞれの価格は、下記を確認してほしい。

●『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』PC（Steam）版

製品名：LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶

変更前価格：5980円

変更後価格：4990円

●『龍が如く 維新！ 極』PC（Steam）版

製品名：龍が如く 維新！ 極

変更前価格：7689円

変更後価格：4990円

製品名：龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス

変更前価格：8789円

変更後価格：5990円

●『ソニックスーパースターズ』PC（Steam）版

製品名：ソニックスーパースターズ

変更前価格：6589円

変更後価格：4990円

製品名：ソニックスーパースターズ:デジタルデラックス

変更前価格：7689円

変更後価格：5990円

※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。

※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』

ジャンル：リーガルサスペンスアクション

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）

※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）はデジタル版、デジタルデラックスエディションの販売のみ。

発売日：発売中（2021年9月24日）

プレイ人数：1人

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：龍が如く 維新！ 極

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）

※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steamは）デジタル版のスタンダードエディション・デジタルデラックスエディションの販売のみ。

発売日：発売中（2023年2月22日）

プレイ人数：1人

CERO：D（17才以上対象）

タイトル：ソニックスーパースターズ

ジャンル：ハイスピードアクション

販売：セガ

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）

※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）はデジタル版の販売のみ。

発売日：発売中（2023年10月17日）

プレイ人数：1～4人（オフライン）／1～8人（オンライン）

CERO：A（全年齢対象）

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