デジタルデラックス版もお手ごろ価格に！
Steam版『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『龍が如く 維新！ 極』『ソニックスーパースターズ』が価格改定！
セガは5月14日、PC（Steam）で発売中の『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』『龍が如く 維新！ 極』『ソニックスーパースターズ』について、販売価格改定を実施したと発表。それぞれの価格は、下記を確認してほしい。
●『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』PC（Steam）版
製品名：LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶
変更前価格：5980円
変更後価格：4990円
●『龍が如く 維新！ 極』PC（Steam）版
製品名：龍が如く 維新！ 極
変更前価格：7689円
変更後価格：4990円
製品名：龍が如く 維新！ 極 デジタルデラックス
変更前価格：8789円
変更後価格：5990円
●『ソニックスーパースターズ』PC（Steam）版
製品名：ソニックスーパースターズ
変更前価格：6589円
変更後価格：4990円
製品名：ソニックスーパースターズ:デジタルデラックス
変更前価格：7689円
変更後価格：5990円
※価格改定はPC（Steam）版のみ対象です。
※ご購入の際には改定価格になっているかご確認ください。
【ゲーム情報】
タイトル：『LOST JUDGMENT：裁かれざる記憶』
ジャンル：リーガルサスペンスアクション
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）
※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam）はデジタル版、デジタルデラックスエディションの販売のみ。
発売日：発売中（2021年9月24日）
プレイ人数：1人
CERO：D（17才以上対象）
タイトル：龍が如く 維新！ 極
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steamは）デジタル版のスタンダードエディション・デジタルデラックスエディションの販売のみ。
発売日：発売中（2023年2月22日）
プレイ人数：1人
CERO：D（17才以上対象）
タイトル：ソニックスーパースターズ
ジャンル：ハイスピードアクション
販売：セガ
プラットフォーム：
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）
※Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Epic Games Store）はデジタル版の販売のみ。
発売日：発売中（2023年10月17日）
プレイ人数：1～4人（オフライン）／1～8人（オンライン）
CERO：A（全年齢対象）
©SEGA
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