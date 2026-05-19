『Outbound』などセガが販売、またはプロモーションをサポートするタイトルが遊べる！
セガが「BitSummit PUNCH」に3タイトルを出展！オリジナルクリアファイルやセガグッズが当たる抽選会も実施
セガは5月18日、京都市勧業館「みやこめっせ」で開催される「BitSummit PUNCH」（ビットサミットパンチ）に出展すると発表。「BitSummit PUNCH」の開催期間は、2026年5月22日から24日まで。
BitSummitは日本最大級のインディーゲームの祭典。昨年2025年8月に開催された「BitSummit the 13th Summer of Yokai」は、来場者数が過去最高の5万8065人を記録するなど、成長を続けている。
ブースでは、同社が販売やプロモーションをサポートするタイトルを出展。近未来のユートピアを舞台にしたオープンワールド探索ゲーム『Outbound』（アウトバウンド）、陰謀渦巻く宮廷にて、プレイヤー自身が女帝の波乱万丈な生涯を体験するアドベンチャーゲーム『盛世天下：女帝への道』、猫になって気ままな街さんぽを満喫できる『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』の3タイトルをプレイできる。
また、一人1回参加できる抽選会を実施する。抽選でセガグッズが当たるほか、セガオリジナルクリアファイルを数量限定でプレゼント。「BitSummit PUNCH」に訪れた際は、ぜひ同社のブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。
【「BitSummit PUNCH」 開催概要】
会場：京都市勧業館「みやこめっせ」（京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）
開催日時：
ビジネスデイ：2026年5月22日 10時～17時
一般公開日：2026年5月23日／24日 10時～17時
ブース場所：セガブース（3F-A11）
■『Outbound』（アウトバウンド）とは
『アウトバウンド』とは、Square Glade Gamesが開発するコージーサバイバルゲーム。自分だけのキャンピングカーで自給自足の生活を送りながら、理想のマイホームづくりを楽しめる。1人でのプレイに加えて、最大4人のプレイヤーとサバイバル体験を楽しむことが可能だ。
・公式サイト
https://outbound.sega.jp/
■『盛世天下：女帝への道』とは
『盛世天下：女帝への道』は、New One Studioが開発する実写映像による宮廷アドベンチャー作品。本作では、策謀の渦巻く朝廷における“致命的”な世界観が描かれ、知略と胆力が試される駆け引きを体験できる。
何気ない選択が自身や周囲の運命を大きく左右し、強い没入感を実現。プレイヤーは一代の女帝が誕生するまでの道のりを、自らの選択で体験することになる。
・公式サイト
https://roadtoempress.com/ja/
■『リトルキティ・ビッグシティ～まいごの子猫の街さんぽ～』とは
『リトルキティ・ビッグシティ』は、Double Dagger Studioが開発するカジュアルアドベンチャー。飼い主とはぐれてしまった黒猫を操作して、広大な街を自由に歩き回りながら、家へ帰ることを目指す。
猫好きクリエイターが開発しており、しなやかに歩いたり、伸びたり、喉をゴロゴロ鳴らしたり……といった、猫ならではの動きを高い再現度で表現している。
・公式サイト
https://little-kitty-big-city.sega.jp/
©SEGA
Outbound ©2026 Square Glade Games. Published by Silver Lining Interactive. Developed by Square Glade Games.
Road to Empress ©2026 Sixjoy Hong Kong Limited. All Rights Reserved.
Little Kitty, Big City™
© 2024-2026 Double Dagger Studio LTD. All rights reserved.
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