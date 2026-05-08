冷たい一杯がさらにうまそう！ 「スーパードライ 500ml」24本セットがタンブラー付きで19％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「アサヒスーパードライ 500ml×24本 キンキン冷感タンブラー付き」が

Amazonタイムセールに登場！

「アサヒスーパードライ 500ml×24本 キンキン冷感タンブラー付き」は、ビールに冷やすことで楽しめる冷感タンブラーが付属したセットです。

現在、Amazonタイムセールで19％オフの5,998円となっており、過去価格7,428円からの値下げとなっています。1本あたりは約250円の計算です。

「アサヒスーパードライ キンキン冷感タンブラー付き」の特徴

Amazon商品ページより

本商品は、温度によって色が変化する冷感タンブラーが付属したケース商品です。タンブラーは約5度以下になると色が変わる仕様で、飲み頃の温度を視覚的に確認できるようになっています。

また、缶本体にも示温インクを使用しており、温度によってデザインが変化します。アルコール度数は5％です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

500mlサイズのケースに加えて冷感タンブラーが付属する「アサヒスーパードライ 500ml×24本 キンキン冷感タンブラー付き」が、Amazonタイムセールの対象となっています。19％オフと価格が抑えられているため、日常的に飲む人にとってはお得に手に入れるチャンスとなっています。

Amazonタイムセールの対象となっているこの機会に、ストックしておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。