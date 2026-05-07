今日はどのご当地で飲む？ 10種類のチューハイ飲み比べセットがAmazonタイムセールに登場　

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「NIPPON PREMIUM チューハイアソートのみくらべ 10種類20本セット」が

Amazonタイムセールに登場！

合同酒精の「NIPPON PREMIUM チューハイアソートのみくらべ 10種類20本セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,432円のところ、10％オフの3,089円で販売されています。20本入りのため、1本あたり約154円で購入できます。

「NIPPON PREMIUM チューハイアソートのみくらべ」の特徴

Amazon商品ページより

「NIPPON PREMIUM」シリーズは、日本各地の素材を使用したご当地チューハイシリーズです。北海道から沖縄まで、各地域の果物や素材を使ったフレーバーを展開しています。

今回のアソートセットは、人気フレーバー10種類を各2本ずつ詰め合わせた構成です。容量は350mlで、静岡県産緑茶割りのみ340ml。アルコール度数は3％で、緑茶割りのみ4％となっています。

青森県産ふじりんご、愛媛県産いよかん、沖縄県産パイナップル、北海道産富良野メロン、静岡県産緑茶割り、宮崎県産日向夏、長野県産シャインマスカット、千葉県産和梨、福島県産白桃、瀬戸内産レモンの10種類です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

10種類のご当地フレーバーを一度に楽しめる「NIPPON PREMIUM チューハイアソートのみくらべ 10種類20本セット」。1本あたり約154円で購入できるため、複数の味を試したい人にもぴったりのセットです。

現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格になっているため、気になっていた人はこの機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。