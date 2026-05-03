『賭博堕天録カイジ』第3シリーズ・緊迫の変則麻雀「17歩」勝負を描いた全13巻が1冊99円！【Kindle漫画セール情報】

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カイジ第3シリーズ『賭博堕天録カイジ』が1冊99円セールです！

第1シリーズ、第2シリーズと、同シリーズ内で複数のギャンブルをはしごするカイジですが、本作では13巻まるまる使い、カイジ史上最高クラスの心理戦とも言われる「17歩」の濃密な心理バトルが楽しめます。

ちなみに、現在のセールは第1シリーズの『賭博黙示録 カイジ』も1冊99円で販売中。

スピンアウト作も人気のハンチョウが登場する地下チンチロ、パチンコ「沼」対決を描いた第２シリーズの『賭博破戒録 カイジ』は、第5巻までが200円と、やや小規模セール。カイジはよくセールを行うシリーズですので、別の機会に購入するのでもいいかもしれません。

裏カジノオーナー村岡より三好と前田のゲスっぷりにムカつく

賭博堕天録カイジ

福本伸行 (著)

全13巻（完結）

1,287円

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

第2シリーズ『賭博破戒録』のパチンコ「沼」での死闘を制し、7億円を勝ち取って地下から脱出したカイジ。しかし、借金を完済した後も無一文でパチンコ「沼」勝負の協力者・坂崎の家に居候し、だらだらした日々を送っていた。ある日、かつての地下施設仲間・三好と前田から接触を受け、裏カジノの社長・村岡を狙ったイカサマ計画に巻き込まれる。村岡の経営する裏カジノで持ちかけられたのは、麻雀牌と麻雀のルールを使ったまったく別のゲーム「17歩」だった。