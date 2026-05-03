Kindle漫画セール情報「推し漫」 第128回
『賭博堕天録カイジ』第3シリーズ・緊迫の変則麻雀「17歩」勝負を描いた全13巻が1冊99円！【Kindle漫画セール情報】
2026年05月03日 17時00分更新
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カイジ第3シリーズ『賭博堕天録カイジ』が1冊99円セールです！
第1シリーズ、第2シリーズと、同シリーズ内で複数のギャンブルをはしごするカイジですが、本作では13巻まるまる使い、カイジ史上最高クラスの心理戦とも言われる「17歩」の濃密な心理バトルが楽しめます。
ちなみに、現在のセールは第1シリーズの『賭博黙示録 カイジ』も1冊99円で販売中。
スピンアウト作も人気のハンチョウが登場する地下チンチロ、パチンコ「沼」対決を描いた第２シリーズの『賭博破戒録 カイジ』は、第5巻までが200円と、やや小規模セール。カイジはよくセールを行うシリーズですので、別の機会に購入するのでもいいかもしれません。
裏カジノオーナー村岡より三好と前田のゲスっぷりにムカつく
賭博堕天録カイジ
福本伸行 (著)
全13巻（完結）
1,287円
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
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