『賭博黙示録 カイジ』限定ジャンケン・鉄骨渡り・Eカードの心理バトルを描く第1シリーズ全13巻が1冊99円！【Kindle漫画セール情報】

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カイジ第1シリーズ『賭博黙示録 カイジ』が1冊99円セールです！

エスポワール号での限定ジャンケン、ヒュンってなりそうな鉄骨渡り、利根川と直接対決の心理戦Eカード、そして兵頭会長との運試しティッシュボックスくじという命を賭けた博打、博打、また博打の緊張感あふれる展開にシビれる傑作博打漫画です。

ワタクシのKindleアプリにはかなり多めの蔵書がありますが、読書端末として使っているiPad miniのストレージ容量には限りがありますので、読みたいときだけダウンロードして読む、というスタイルを取っています。そんな中でレギュラーポジションでいつでも読めるように入れっぱなしになっているのが本作です。結末が分かっていても緊張感が高まりいつ読んでも面白い。麻雀が分からない人にも、ギャンブルの狂気と快楽と恐ろしさを突きつける福本伸行エッセンスが満載のギャンブル狂漫画、それがカイジ。

定期的にセールが行われる作品ではありますが、いつ買ってもいいならたっぷり休みがある今買ってもいい！ ざわざわ…したり、楽しんだり倒置法を、思う存分福本ワールドを堪能できる名作です。

ちなみに、現在のセールは第3部の『賭博堕天録カイジ』も1冊99円でセール中です！

福本作品を一躍メジャーにした代表作だけあって今読んでもスゴイです

賭博黙示録 カイジ

福本 伸行 (著)

全13巻（完結）

1,287円 ＋ポイント還元 13 pt (1%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

上京して自堕落に暮らす青年・伊藤開司（カイジ）は、友人の保証人になった借金30万円を突然押しつけられる。利子が雪だるま式に膨らみ、絶望の淵に立たされたカイジは、謎の金融業者に誘われ、命を賭けた闇ギャンブル船「エスポワール」号へ乗り込むことに。限定ジャンケン、鉄骨渡り、Eカード…極限の心理戦と人間の欲が渦巻く地獄のゲームに挑む！