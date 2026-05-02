恐ろしい子！ 演劇大河ドラマ『ガラスの仮面』1巻～28巻まで実質99円、～35巻まで実質220円！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

ゴールデンウィーク一気読みにふさわしい名作のセールが来ました。あの伝説的演劇漫画『ガラスの仮面』が激安セール中です！

なんと第1巻から第28巻まで、1冊440円に78%（341ポイント）のポイント還元が付いて、実質99円。さらに第29巻から第35巻までにも50%（220ポイント）のポイント還元が付き、第1巻～第35巻までが実質4532円、既刊全49巻揃えても、53%ポイント還元になります。

『ガラスの仮面』で私が特にお気に入りなのは、劇団員がトラブルに巻き込まれてやむなく行われたマヤの一人芝居「ジーナと青い壺」（第４巻の後半～第５巻にかけて）と、大河ドラマ「天の輝き」に抜擢されるまでになったマヤが、ライバル女優・乙部のりえの策略にハマってスキャンダルを捏造され挫折を味わうエピソード（第16巻前後）。このときの姫川亜弓がマヤに代わって復讐するという展開もいい！ 「若草物語」「たけくらべ」「嵐が丘」「石の微笑」「真夏の夜の夢」「忘れられた荒野」「ふたりの王女」「女海賊ビアンカ」、「シャングリラ」、数々の劇中劇に仕込まれた１つ１つのエピソードが緻密に計算され、ドラマチックで本当に面白いです。そして現在進行形でエピソードメイクが続く本作最大の劇中劇「紅天女」。

最新第49巻の発売が2012年。それ以降、刊行も連載も止まっている本作ですが、美内すずえセンセイがお元気なうちに、ぜひ完結まで描ききってほしい！

天才子役が現れると”リアル北島マヤ”とか言っちゃう世代です。

ガラスの仮面

美内 すずえ (著)

全49巻（続巻）

21,560円 ＋ポイント還元 11,135 pt (53%) 第1巻～第28巻（1巻あたり）

440円＋ポイント還元 +341 pt (78%)

第29巻～第35巻（1巻あたり）

440円＋ポイント還元 +220 pt (50%)

第36巻～第49巻（1巻あたり）

440円＋ポイント還元 +4 pt (1%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

演劇以外に取り柄のない少女北島マヤは、ある日、伝説の女優・月影千草に、その天才的な演技力を見初められ、女優への道を歩き始める。月影先生は厳しくも温かい指導者としてマヤを育て、幻の名作「紅天女」の主役に導こうとする。一方、天才的な演技力と美貌を持つ演劇界のサラブレッド・姫川亜弓は、早くからマヤの才能を見抜き、最大のライバルとして競い合い共に女優として成長していく。さらに、財閥の御曹司・速水真澄は、月影千草の持つ舞台「紅天女」の上演権を狙っているが、マヤの才能に魅せられ、正体を明かさず紫のバラを贈るファン「紫のバラの人」として陰ながらマヤを支えていく。身分を明かせない速水とマヤとのロマンス、亜弓との激しいライバル関係、月影先生の与える過酷な演技指導、紅天女の過去、紫のバラの人の正体…。



美内すずえセンセイが50年近く描き続ける、陰謀や栄光と挫折が交錯する演劇界を舞台に、一人の少女の情熱・葛藤・成長を描いた大長編演劇ドラマ！