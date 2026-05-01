アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第179回
GWにたっぷり飲もう！ 「黒ラベル」2ケースがAmazonスマイルセールでおトク
2026年05月01日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 48本」が
Amazonスマイルセールに登場！
「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 48本」が現在、Amazonスマイルセールの対象となっています。
参考価格9,498円のところ、6％オフの8,960円で販売されており、1本あたりは約187円です。48本入りの2ケース入りで、日常用からイベント用途まで対応しやすい容量となっています。
「サッポロ 生ビール 黒ラベル」の特徴
Amazon商品ページより
「サッポロ 生ビール 黒ラベル」は1977年の誕生以来、「生のうまさ」にこだわり続けてきたブランドです。アルコール度数は5％で、食事と合わせやすいバランスとしています。
サッポロ独自の「旨さ長持ち麦芽」を一部採用し、ビールの風味を保ち、泡持ちの向上にも寄与するといいます。
味わいは、麦のうまみと爽やかな後味のバランスを重視しており、ひと口目から飲み終わりまで、すっきりとした飲み心地が続くとしています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
「サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 48本」が、現在開催中のAmazonスマイルセールで1本あたり187円というセール価格となっています。
普段のストック用やGWイベント用として、買い足しを考えているなら、この機会にまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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