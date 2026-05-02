急々如律令！　甘酸っぱい恋愛と王道バトルを祝詞でラッピングした『双星の陰陽師』全35巻が全巻100円！【Kindle漫画セール情報】

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助野嘉昭センセイのバトル×恋愛×成長物語というジャンプ系王道漫画『双星の陰陽師』が1冊100円セール中です！

2013年からジャンプスクウエアにて連載され、2016年にアニメ化までされた本作。古来からケガレを払う職として受け継がれてきた陰陽師。その戦いに終止符を打つ神子を生むべく夫婦となることを定められた二人が、本作の主人公・焔魔堂ろくろと化野紅緒の「双星の陰陽師」。突如許嫁にされた二人が、互いに反発しながらも、共に協力しケガレを払って成長していくというお話。

御札を外装変形させて現代風のバトルコスチュームに身を包み、剣や装具で戦う姿は、いわゆる着物姿で烏帽子を被って式神や呪術で妖怪退治する陰陽師の姿とはまったく異なり、陰陽師感は薄めですが、いわゆるジャンプ系バトルで爽快感は強め。

一方で陰陽師色が濃いのが折々に唱えられる祝詞。「払え給え 清め給え」「急々如律令」など一般的にも知られるホンモノの祝詞に、オリジナルの祝詞が加えられることで世界観の構築とバトルのアクセントとしていい味を出しています。Pixivで「双星の陰陽師 呪文辞典」みたいなまとめが作られるくらい、ファンの間では呪文自体が人気。あと登場人物がめちゃ多いので、序盤・中盤はこの人誰だっけ？が発生しますが、みんな個性強めなので割とすんなり読めます。

ジャンプ系王道バトル、特に『BLEACH』や『青の祓魔師』が好きな人ならハマるはず！

どっちかって言うと主役の2人より十二天将が好きになる人は多そう

双星の陰陽師

助野嘉昭 (著)

全35巻（完結）

3500円（1冊100円）

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

中学生の焔魔堂ろくろは、かつて最強の陰陽師を目指しながら過去の悲劇で心を閉ざしていた。そんな彼の前に、天才陰陽師の少女・化野紅緒が現れる。



2人は「双星の陰陽師」として夫婦となって子を作るという運命で結ばれ、異界から溢れる怪物・ケガレを祓いながら、互いの傷を癒し、強くなっていく。王道バトルと甘酸っぱいラブコメが融合した熱血成長物語！