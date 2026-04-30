ASUSの“ガチ仕様”Xbox・PCコントローラー「Raikiri II」が5％オフ！ ROG Xbox Allyも接続可能

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ASUSのXbox・PCコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」が販売中だ。過去価格は3万2505円だが、執筆時点では5％オフの3万873円で購入できる（4月30日時点）。

PCやXboxだけでなく、ROG Xbox Allyでも使える

ユーザーレビューを見ると、「なめらかな感触で、何時間ゲームをしても快適に感じられる」「ROG Xbox Ally Xと相性が良い」「ソフトウェア内からの管理と制御が簡単」といった声が寄せられている。PCやXboxだけでなく、ROG Xbox Ally用のコントローラーを探している人におすすめできそうだ。