Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第294回
ASUSの“ガチ仕様”Xbox・PCコントローラー「Raikiri II」が5％オフ！ ROG Xbox Allyも接続可能
2026年04月30日 21時00分更新
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ASUSのXbox・PCコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの「ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller」が販売中だ。過去価格は3万2505円だが、執筆時点では5％オフの3万873円で購入できる（4月30日時点）。
PCやXboxだけでなく、ROG Xbox Allyでも使える
ユーザーレビューを見ると、「なめらかな感触で、何時間ゲームをしても快適に感じられる」「ROG Xbox Ally Xと相性が良い」「ソフトウェア内からの管理と制御が簡単」といった声が寄せられている。PCやXboxだけでなく、ROG Xbox Ally用のコントローラーを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ROG Raikiri II Xbox Wireless Controller/ワイヤレスコントローラー/TMRジョイスティック/マイクロスイッチボタン / 最大1000Hz / USB有線・2.4GHz・Bluetoothに対応/PC・Xbox・ROG X box Allyに対応/保護ケース・充電スタンド付き/ブラウザ上で設定が可能/国内正規品
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