エレコムが18年連続で「iF デザインアワード 2026」を受賞！ 9シリーズの製品が選ばれる

エレコムは、9シリーズの製品において、ドイツのiFインターナショナルフォーラムデザインが主催する「iFデザインアワード2026」を受賞した。この受賞は18年連続となり、企業のデザイン力の高さが再び証明された形だ。

今回の受賞製品のひとつである「親指操作タイプトラックボールマウス『IST PRO』」は、10ボタンのハイグレードモデルで、握らずに自然な手の形で使用可能なエルゴノミクスデザインを採用。高性能ベアリング支持ユニットの採用により長時間の使用でも負担が少ないという、究極の使い心地を提供する。それに対して「V custom M-VM800シリーズマウス」は、世界初うたうUWB(超広帯域)無線通信を採用したゲーミングマウスで、8Kポーリングレート対応の安定した通信環境を実現。これにより、プレイヤーに優れた操作体験を提供する。

また、「NESTOUT（ネストアウト）ポンプ PUMP-1シリーズ」は、アウトドアシーンで活躍する高風量かつ静音性を兼ね備えたコンパクトなエアポンプだ。専用のアウトドアバッテリーに取り付け使用でき、300種類以上のマットに対応するノズルセットが付属している。さらに、独自の素材と高度な設計により、頑丈で収納力の高い「NESTOUT ギアケースシリーズ」、高速データ転送を可能にする「USB Type-Cコネクター対応 外付けポータブルSSD」も評価が高かった。

そのほか、ナトリウムイオン電池を採用した長寿命の「ナトリウムイオン電池モバイルバッテリー」や、机に挟んで使える「クリップ型AC充電器」、デスクの角を守る「コーナーガード付きマウスパッド『CORTOL』シリーズ」、学習用キーボード一体型ケースの「KEY PALETTO Folio（キーパレット フォリオ）シリーズ」など、多様な製品が消費者の利便性や使いやすさを追求したデザインで出揃っている。