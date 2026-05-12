充電電力をリアルタイムでチェック！ エレコム、電力ディスプレイ付きAC充電器を新発売

エレコムは5月12日、充電電力をリアルタイムで確認できる電力ディスプレイを搭載したAC充電器を新たにリリースした。この新製品は手のひらサイズで、持ち運びにも非常に便利だ。価格は30Wモデルが3,280円、45Wモデルが3,780円となっている。

新製品の電力ディスプレイ付きAC充電器は、接続した機器の充電電力値をリアルタイムで確認できるため、正しい充電が視覚的に確認できる。ディスプレイは機器が接続されると点灯し、満充電に近づくと表示される電力値が徐々に小さくなるので、充電完了のタイミングも見やすくなっている。充電は二つのモデルで利用可能で、最大30W出力のモデルではスマートフォンやタブレットが対応し、最大45W出力のモデルではノートパソコンまで幅広く充電が可能だ。

30Wモデル（型番：MPA-AC13030BK）は、USB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載。USB Type-CポートでUSB Power Delivery最大30Wを実現するため、スマートフォンやiPadに加え、MacBook Airなども充電可能だ。一方、USB-Aポートは最大出力12Wを提供し、自動的に最適出力を選択する「おまかせ充電」機能を備えている。コンパクトで軽量なデザイン（68g）により、持ち運びにも非常に便利だ。

45Wモデル（型番：MPA-AC13145BK）は、USB Type-Cポートを搭載し、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの充電に対応している。最大45Wの出力が可能で、GaN II Plusの採用により高出力ながらもコンパクトさを実現している。Nintendo Switch シリーズの充電にも対応しているが、動作モードによっては充電しながらのプレイはできない場合があるという。こちらのモデルも重さは69gで、持ち運びに適している。