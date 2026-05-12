ぐにゃっと柔らか、しかも絡みにくい。エレコム新USB Type-Cケーブル

エレコムは5月12日、発泡シリコン素材を外皮に採用した新しいUSB Type-Cケーブルを発売した。このケーブルは、まるでマシュマロのようにふわっと軽い手触りで、デスク環境でも引っかかりにくく、絡みにくい特徴を持つ。カラーはホワイトとグレーの2色展開で、長さは1mと2mの2種類から選べる。価格は1mタイプが1,980円、2mタイプが2,180円だ。

エレコムのこの新しいケーブルは、発泡シリコン素材のおかげで、通常のケーブルとは一線を画すふわっとした軽さが魅力だ。手触りはさらさらとしており、どんな場所でもスムーズに使用可能だという。さらに、取り回しがよく、絡みにくい設計で、複数のデバイスを同時に使用する際にも非常に便利だ。

また、このケーブルは最大480Mbpsの速度でデータ転送が可能なHi-Speed USB（USB2.0）に対応しており、写真や動画などの大容量ファイルも快適に転送できる。さらに、USB Power Deliveryをサポートし、最大60Wのパワフルな充電を提供できる。パソコン、タブレット、スマートフォンといった幅広いデバイスの充電を可能にしている点も見逃せない。

安全性も重視され、コネクター部は高級感のあるアルミ装飾が施されており、難燃性素材や高い導電性を備えた金メッキピンが採用されている。EUの「RoHS指令」に適合し、エコロジー面でも安心の製品だ。