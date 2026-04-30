エレコム、アウトドア向け「NESTOUT」シリーズを「FIELD STYLE TOKYO 2026」で展示

エレコムは、5月9日から10日に東京ビッグサイトで開催される「FIELD STYLE TOKYO 2026」総合展示会に出展することを発表した。展示会場では、アウトドア愛好者に向けた「NESTOUT（ネストアウト）」シリーズの製品がお披露目されるという。

NESTOUTシリーズは、アウトドアやキャンプなどの過酷な環境下で使用できる製品を提供することを目的としている。今回の展示では、JIS保護等級IP67といった高い防水・防塵性能を備えたモバイルバッテリーや、火を使わず簡単に調理が可能な電気調理器「COOKER-1」、そして夏のキャンプに役立つサーキュレーターを紹介する。

NESTOUTはエレコムグループにより開発され、デザインや機能性で国内外から高い評価を受けているブランドである。特にスマホケースにおいては、グッドデザイン賞やiF DESIGN AWARDの受賞歴があり、ユーザーからの支持を集めている。

「FIELD STYLE TOKYO 2026」では、前売りチケットが1日券1,800円、2日通し券が2,800円という価格で販売され、当日券は1日券2,300円で購入可能である。展示会は朝9時から夕方5時まで開催され、家族連れやペット連れでも楽しむことができるという。