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アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第178回

毎日飲む人は必見！ 「スーパードライ」24本がAmazonスマイルセールで割引中

2026年04月30日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>」が
Amazonスマイルセールに登場！

　辛口の定番ビール「スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>」が、現在開催中のAmazonスマイルセールの対象商品として販売されています。

　参考価格4,851円のところ、7％オフの4,498円となっており、1本あたり約187円で購入できる計算です。

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「スーパードライ アサヒ ビール 辛口<生>」の特徴
Amazon商品ページより

　「スーパードライ アサヒ ビール 辛口<生>」は、「飲んだ瞬間の飲みごたえ」と「瞬時に感じるキレのよさ」が特徴とされています。アルコール度数は5％です。

　味わいは辛口で、さらりとした口あたりとシャープなのどごしが特徴といいます。濃い味わいの料理から繊細な味わいの料理まで幅広く合わせやすく、食事を引き立てるバランスとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonスマイルセールで、「スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>」が1本あたり約187円という割引価格で販売されています。

　日常的にビールを飲む人は、Amazonスマイルセールの対象となっているこの機会にチェックしてください。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

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※価格は税込み表記です。

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