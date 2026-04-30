ASUS ProArt第2世代、Mac対応強化＆高色精度でクリエイター向け進化

ASUS JAPANは4月30日、クリエイター向けブランドProArtから、27型WQHDモニター「ProArt Display PA278QGV」と24.1型WUXGAモニター「ProArt Display PA248QFV」の2製品を全国の家電量販店およびECサイトで発売開始する。
この新製品は、ASUSの従来のモデルから進化し、現代のクリエイティブワークフローに特化した機能と接続性を兼ね備えた第2世代（Gen 2）モデルとして登場する。特に、Calman Verifiedの認定を受けた色再現性で、ΔE < 2の精度を保証し、写真編集や映像制作においてクリエイターの意図した色を忠実に再現することが可能だという。
また、両モデルともUSBハブやThunderbolt 4などの豊富なインターフェースを搭載し、クリエイターにとって不可欠なマルチモニター環境を実現する。特にMacBookとの親和性を意識したM Model-P3モードや輝度連動機能により、シームレスな操作が期待できる。
モニターのリフレッシュレートにも注目だ。ProArt Display PA278QGVでは最大120Hz、PA248QFVでは最大100Hzを実現し、スムーズなスクロールやアニメーション描写を可能にするため、長時間の作業でも目への負担を軽減する。
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