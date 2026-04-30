15万円台と比較的安価！ RTX 4050搭載の15万円台ゲーミングノートPCがお買い得

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HPの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、HPの15.6型ゲーミングノートPC「HP Victus（2024）」が販売中だ。価格は15万8553円。

RTX 4050搭載の15万円台モデル

HP Victus（2024）は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。