Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第292回
15万円台と比較的安価！ RTX 4050搭載の15万円台ゲーミングノートPCがお買い得
2026年04月30日 20時00分更新
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HPの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、HPの15.6型ゲーミングノートPC「HP Victus（2024）」が販売中だ。価格は15万8553円。
RTX 4050搭載の15万円台モデル
HP Victus（2024）は、インテル「Core i5-13420H」とNVIDIA「GeForce RTX 4050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR4）、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。20万円未満のゲーミングノートPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。
|Image from Amazon.co.jp
|HP Victus 15.6インチ FHD 144Hz ゲーミングノートパソコン Intel Core i5-13420H NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB - 16GB DDR4 512GB SSD マイカシルバー (2024)
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