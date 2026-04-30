純正よりも安価なTURTLE BEACH製Xbox・PCコントローラーを発見！ 個性的なカラーや多機能が魅力

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TURTLE BEACHのXbox・PC対応コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのXbox・PC対応コントローラー「REMATCH ADVANCED スピリットレッド」が販売中だ。価格は5800円。

公式ライセンスを取得したXbox・PCコントローラー

本製品は、Xbox One、Xbox Series X|S、PCに対応する有線コントローラー（公式ライセンス製品）。個性的なカラーデザインやホール効果2ストップヘアトリガー、2つのカスタム可能な背面ボタン、没入感のある振動フィードバックなどが特徴となっている。純正よりも比較的安価なコントローラーを求めている人におすすめできそうだ。