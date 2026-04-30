Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第286回
サードパーティー製だけどガチゲーマー向けの性能！ Switch 2・PC・モバイル対応のコントローラーが19％オフ
2026年04月30日 19時00分更新
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EasySMXのSwitch 2・PC・モバイル対応コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、Switch 2・PC・モバイルに対応する「EasySMX コントローラー」が販売中だ。参考価格は8999円だが、執筆時点では19％オフの7264円で購入できる（4月30日時点）。
本製品は、Nintendo Switch2・PC・モバイル（iOS/Android）に対応するコントローラー。有線・2.4GHz・Bluetoothの接続や付属の充電ドック、TMRジョイスティック、RGBバックライト、1000Hzポーリングレートなどが特徴となっている。
本気で戦えるコントローラー
ユーザーレビューを見ると、「見た目と操作性が至高の領域に近い」「ガチゲーマーの要求に十分に応えられる性能」「本気で戦える」といった声が寄せられている。サードパーティー製ながらも、ゲーマーの期待に応えてくれる性能がポイントになっているようだ。多機種に対応するコントローラーが欲しい人は本製品をチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|EasySMX コントローラー PC Switch 2 Steam Deck IOS Android 、充電ドック、RGB バックライト、TMR ジョイスティック付きゲーム コントローラー、Switch ゲームパッド 無線 、1000Hz ポーリングレート、Switch 2/Switch/Steam Deck/iOS/Android/PC 対応、日本語取扱説明書付き(パープル)
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